«البيان » تطلق خدمتها الإعلامية عبر خاصية المجتمعات على «واتساب»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «البيان» خدمة إعلامية مجانية جديدة عبر خاصية المجتمعات على «واتساب»، لإبقاء جمهورها على اطلاع سريع وعاجل على أهم الأخبار المحلية والعالمية في مختلف المجالات. وذلك مواكبة للتطور المتسارع الذي يشهده إعلام دبي، والمتغيرات الكبيرة في عالم الصحافة الذكية، والإعلام الرقمي.

وتعتبر الخطوة جزءاً من استراتيجية متكاملة للتطوير على مستوى الصحيفة ورقياً ورقمياً، وتنفيذاً للتوجيهات الأخيرة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بسرعة التحرك لصياغة خطط التطوير اللازمة لمختلف مكونات قطاع الإعلام في دبي ومن ضمنها الإعلام المطبوع والرقمي.

وستكون هناك خطوات نوعية ستعلن عنها الصحيفة تباعاً ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى مواكبة ما تشهده دبي من تطور كمدينة لها مكانتها بين أكبر مدن العالم وأسرعها نمواً، وبما يضيف المزيد من التفرد والسبق إلى مسيرة الصحيفة التي تميزت بارتياد كل ما هو جديد، وفتح آفاق أوسع أمام جمهورها للتفاعل مع الأحداث المحلية والعالمية، وكذلك في سرعة تعامل الصحيفة مع التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يواجهها الإعلام الإماراتي، وتحديداً في قدرته على الانتشار والتواصل السريع والموثوق مع الجمهور الإماراتي والعربي في كل مكان.

وتهدف خدمة «البيان» الإعلامية النوعية عبر خاصية المجتمعات على «واتساب»، إلى إطلاع جمهورها على مدار الساعة وبشكل سريع وعاجل على أهم الأخبار والأحداث والتطورات المتسارعة محلياً وعالمياً، وتوفير مدى أوسع من التفاعل مع جمهورها، وبما يعزز حضور الصحيفة على شبكات التواصل الاجتماعي ويحقق لها انتشاراً أوسع.

وشهدت خدمة «البيان» الجديدة تفاعلاً كبيراً وانتشاراً واسعاً بين جمهور وقراء الصحيفة، تأكيداً على نوعية الأفكار والخدمات التي تقدمها الصحيفة لتلبية تطلعات جمهورها وإثراء تجربتهم الإعلامية وإبقائهم على إطلاع دائم على آخر المستجدات، ودليلاً على مدى ما تتميز به الصحيفة من دقة ومصداقية وموثوقية لدى جمهور واسع من القراء، وهو ما يقدم دفعاً قوياً لتقديم مزيد من الخدمات الإعلامية المتميزة ضمن استراتيجية «البيان» للتطوير والتحديث الدائم، وارتياد آفاق إعلامية جديدة.

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