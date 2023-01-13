صقر غباش يبحث العلاقات مع أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، أمس، مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب معالي صقر غباش، في بداية اللقاء، بأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية، ومتانة وقوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط المجلس الوطني الاتحادي، والاتحاد البرلماني الدولي، وثقة المجلس بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وتحقيق التنمية والازدهار لدى شعوب العالم.

وبحث غباش مع مارتن تشونغونغ، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، وأهمية تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، والتي تعد الأولى التي يعقدها الاتحاد منذ تأسيسه عام «1889 م»، مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، نظراً للدور المهم الذي يضطلع به المجلس، من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة، التي يواكب من خلالها توجهات الدولة، ويطرح رؤيتها الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

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