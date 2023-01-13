دائرة الصحة- أبوظبي تطلق خدمة معلومات الأدوية والسموم

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت دائرة الصحة- أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، خدمة معلومات الأدوية والسموم الهادفة إلى الحد من حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن التسمم بشتى أنواعه.

جاء الإعلان عن الخدمة، ضمن مشاركة مركز البحوث والابتكار في الدائرة، ضمن فعاليات مؤتمر جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطب السموم «ميناتوكس»، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 11 حتى 14 الجاري، بحضور الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة.

ويهدف مركز البحوث والابتكار في الدائرة من إطلاق هذه الخدمة إلى رفع الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية والإجراءات اللازمة للوقاية من التسمم، وسبل التعامل مع حالات التسمم، للحد من مضاعفاتها، وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث يتطلع المركز إلى مواصلة الارتقاء بالكفاءات الصحية وإثراء إمكاناتها وتعزيز الجهود البحثية للمضي في تطوير علوم السموم السريرية.

والحد من حالات التسمم بين أفراد المجتمع في الإمارة، من خلال بناء الإمكانات السريرية والتكنولوجية والتعليمية والبحثية في علم السموم لتوفير أرقى المعايير والممارسات في مكافحة التسمم والوقاية منه.

ويوفر المركز في المرحلة الأولى خدمات إرشادية وتوجيهية من خبراء في مجال إدارة السموم والجرعات الزائدة عبر الخط الساخن 800424 المتاح لأفراد المجتمع طيلة أيام الأسبوع من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 ليلاً، كما سيعمل المركز على استكشاف وتعزيز سبل التعاون البحثية بين الشركاء ووضع اللوائح والسياسات اللازمة، لضمان صحة وسلامة المجتمع وتحقيق أعلى مستويات السلامة الكيميائية.

حرص

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي بمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة- أبوظبي عن مدى حرص دائرة الصحة- أبوظبي على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، لضمان بناء مجتمع صحي وآمن من خلال تقديم الإرشادات اللازمة، بشأن كيفية التعامل مع حالات التسمم الطارئة والمرتبطة بالاستخدام الخطأ للأدوية أو التعرض للمواد الكيميائية أو المبيدات الحشرية أو حتى لدغات الحشرات.

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