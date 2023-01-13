سلطان القاسمي يصدر مراسيم أميرية بتشكيل مجالس ضواحي واسط ومويلح وسهيلة والسيوح

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة.

ونصّ المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم: أحمد خلفان محمد الفندي الشامسي، وأحمد محمد صالح الحمادي، وعبدالله حسن صالح محمد الياسي، وعبدالله سعيد خميس السويدي، وعبدالعزيز علي محمد بن دخين المطروشي، وعبدالعزيز محمد خميس السويدي، ومحمد سلطان أحمد بن خادم.

كما نصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

ونصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

مويلح

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم: جاسم محمد خميس بن طليعة وخالد عبدالله الرابوي وسالم راشد سالم الجنيبي وعبدالله سالم علي بن معدن الكتبي وعلي صالح علي سمبيج آل علي ومحمد جمعة حمد المشغوني ومحمد علي عبدالله الغزال الشامسي ومنصور محمد علي الياسي وياسر عمر يوسف جاسم الدوخي.

ونصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

كما نصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

سهيلة

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء.

ونصّ المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء من الأعضاء التالية أسماؤهم: أحمد خليفة سعيد النقبي وجاسم محمد عبيد الشحي وراشد سعيد عبيد بن فريش الكندي وسالم خليفة سالم الدهماني وسلطان عبدالله سلطان عياف الوشاحي وصالح علي محمد جاسم البلوشي وعيسى مراد محمد درويش.

كما نصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

ونصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

السيوح

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس ضاحية السيوح في مدينة الشارقة. ونصّ المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية السيوح في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم: إبراهيم راشد علي الكابوري النقبي وأحمد حسن يحيى الياسي.

وجاسم محمد بخيت السويدي وحارب محمد حارب الرميثي وخالد سالم سعيد سالم النعيمي وسالم سيف سالم سعيد السويدي وعبدالله عبدالرحمن علي الأنصاري وعبدالله ناصر أحمد النعيمي ومحمد علي حسين المناعي وهلال أحمد عبدالله يوسف المحرم ويوسف عبيد يوسف حرمول الشامسي.

ونصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

كما نصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.

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