قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي مدير الأمن العام الأردني

المصدر: (أبوظبي - وام)

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التقى اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء عبيد الله عبد ربه المعايطه مدير الأمن العام في الأردن والوفد المرافق له، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.

ووقع المزروعي مع مدير الأمن العام في الأردن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما تبادلا الدروع التذكارية.

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