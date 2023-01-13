جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً والقطري والكويتي الثاني والثالث عربياً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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وفقاً لآخر تحديث لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، يتربع جواز السفر الإماراتي حالياً على المرتبة الأولى عالمياً بدخول 91 % من دول العالم من دون تأشيرة، إذ يسمح لحامله دخول 181 دولة حول العالم (122 دولة دون تأشيرة مسبقة و59 دولة يمكن الحصول عليها إلكترونياً أو عند الوصول)، ولم يتبق أمامه إلا 17 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

وعلى المستوى الخليجي، يعد جواز السفر القطري الثاني عربياً والمركز الـ 43 عالمياً من حيث القوة.

حيث يمكّن حامله من دخول 57 % من دول العالم دون تأشيرة مسبقة بواقع 114 دولة (66 دولة من دون تأشيرة مسبقة و48 دولة يمكن الحصول عليها إلكترونياً أو عند الوصول)، ويليه الجواز الكويتي في المركز الثالث عربياً والـ44 عالمياً، إذ يمكّن حامله من دخول 55 % من دول العالم من دون تأشيرة مسبقة بواقع 109 دول (60 دولة من دون تأشيرة و49 دولة يمكن الحصول عليها إلكترونياً أو لدى الوصول).

ترتيب

ويأتي جواز السفر البحريني في قائمة مؤشر «باسبورت إندكس» في المركز الرابع عربياً والـ 48 عالمياً بدخول 50 % من دول العالم بواقع 99 دولة دون تأشيرة مسبقة (51 دولة من دون تأشيرة و48 دولة يمكن الحصول عليها إلكترونياً أو عند الوصول)، ويأتي الجواز السعودي في المركز الخامس عربياً والـ 50 عالمياً بدخول 97 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة 49 دولة من دون تأشيرة مسبقة و48 دولة يمكن الحصول عليها إلكترونياً أو لدى الوصول.

وعلى المستوى العربي، تتفاوت مراكز جوازات السفر العربية من حيث القوة والضعف.

ويأتي الجواز التونسي في المركز السادس عربياً والمركز الـ 63 عالمياً برصيد دخول 40 % من دول العالم من دون تأشيرة بواقع دخول 80 دولة، يليه في المركز السابع عربياً جواز السفر المغربي برصيد دخول 80 دولة أو ما يعادل 39 % من دول العالم، يليه جوازا السفر الأردني والمصري في المركز الثامن عربياً والمركز الـ 77 عالمياً برصيد دخول 65 دولة أو ما يعادل 33 % من دول العالم.

وتحتل جوازات سفر موريتانيا والجزائر وجزر القمر في المركز التاسع عربياً والـ 78 عالمياً برصيد دخول 63 دولة 32 % من دول العالم، ويأتي في المركز العاشر عربياً جوازات سفر جيبوتي ولبنان برصيد دخول 57 دولة من دون تأشيرة 29 % من دول العالم.

بينما تتذيل القائمة (بعد المركز الـ 87 عالمياً) جوازات سفر كل من سوريا والعراق والصومال واليمن وفلسطين وليبيا والسودان.

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