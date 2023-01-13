مناقشة أثر تشريعات سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية

المصدر: (دبي- البيان)

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واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، كما شارك في اجتماع اللجنة كل من: سعيد راشد العابدي، وعائشة رضا البيرق أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على الأوراق الفنية والدراسات المتعلقة بالموضوع، الذي تناقشه اللجنة ضمن محورين وهما: دراسة تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة، وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071.

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