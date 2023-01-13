6.12 مليارات درهم قيمة صفقات «دوفات 2023»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت في دبي، أمس، فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2023»؛ الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة في هذا المجال، محققاً نجاحاً كبيراً أظهره حجم الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة التي تم إبرامها على مدار 3 أيام، وبلغت قيمتها 6.12 مليارات درهم بزيادة 20 % عن دورة العام الماضي.

ويعدّ «دوفات» للصيدلة، الذي تنظمه مؤسسة «إندكس» الوطنية للمؤتمرات والمعارض منذ 28 عاماً من بين أبرز وأهم الفعاليات العلمية والطبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يحظى بدعم من القطاعين العام والخاص داخل دولة الإمارات وخارجها، لما يحمله من قيمة علمية وأكاديمية وتجارية تنعكس على قطاع الصيدلة بصفة خاصة، وعلى قطاع التعليم المستمر والقطاع الطبي على وجه العموم.

وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة هذا العام 1147 شركة وعلامة تجارية من 82 دولة، حيث تنافست كبرى الشركات العالمية على عرض منتجاتها الصيدلانية والطبية، إضافة إلى إطلاق أحدث الإصدارات الدوائية والصيدلانية خلال المعرض، الذي استقطب أكثر من 26 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

نجاح

وتعليقاً على النجاح الكبير الذي حققه «دوفات» هذا العام، قال الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دوفات» رئيس «إندكس» القابضة: يعتبر الحدث من بين أبرز الفعاليات العلمية والطبية والتجارية التي تقام على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

حيث أسهم خلال الـ28 عاماً الماضية في تعزيز مكانة قطاع الصيدلة في المنطقة والعالم، وتعزيز مكانة التعليم الطبي المستمر عبر المحاضرات والورش التعليمية التي يقدمها أبرز المختصين من كل أنحاء العالم.

مكانة

وأضاف: نعمل من خلال الفعاليات الطبية والعلمية والاقتصادية الكبرى التي نقوم بتنظيمها سنوياً على تعزيز مكانة دبي والدولة على خريطة التجارة والاستثمارات العالمية، ومد جسور التعاون مع كبرى المؤسسات العلمية المتخصصة، والشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم، وتعد الصفقات التي أبرمت خلال هذه الدورة من الحدث.

وبلغت قيمتها 6.12 مليارات درهم، دليلاً على ما تحمله صناعة الصيدلة والتكنولوجيا من فرص، وتعبيراً عن مكانة دبي المتميزة بوصفها مركزاً اقتصادياً كبيراً.

منصة

ونجح «دوفات» عبر دوراته المتعاقبة في أن يكون منصة مثالية للشركات المحلية والعالمية المشاركة، لتبادل الخبرات، وعقد الصفقات والاجتماعات التي أثمرت لقاء عملاء وموردين ومصنّعي أدوية جُدد في كل مجالات قطاع الصيدلة والتكنولوجيا، ما شجعهم على تأكيد حضورهم في نسخة العام المقبل.

ومن المتوقع أن يزداد حجم المشاركات العام المقبل بنسبة 30 % عن العام الحالي، ما يعزز المكانة التي وصلت إليها دبي ودولة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي.

تجارب

وشهد الحدث الذي امتدت فعالياته على مساحة تزيد على 36 ألف متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي مشاركة 140متحدثاً قدموا رؤاهم وتجاربهم خلال 112 جلسة علمية تركز على أهم المواضيع المتخصصة في صناعة الأدوية، إضافة إلى تقديم 15 عرضاً تقديمياً وورش عمل مختلفة تناولت أحدث الأبحاث العلمية في مجال الصيدلة.

وسلطت جلسات الدورة الضوء على العديد من المواضيع الملحّة، ناقشها أطباء وخبراء وصيادلة من كل أنحاء العالم، حيث تضمنت الحوارات العديد من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بدور الصيدلي في وقف تطور عدوى «COVID 19»، وتقييم استخدام الأدوية أثناء الحمل، وكيفية ممارسة الصيدلة السريرية والصحة العامة والعقاقير العلاجية المراقبة، وغيرها من الموضوعات.

ومن جانبه، قال الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي رئيس مؤتمر ومعرض «دوفات»:

شهد «دوفات» هذا العام نسب مشاركة عالية فاقت الدورات السابقة، من حيث الحضور والمشاركون والخبراء، وحتى عدد الطلاب، وبات «دوفات» حدثاً له مكانته المرموقة، ويحظى بدعم كبرى الشركات والهيئات الصيدلانية والصناعية العالمية، التي حرصت على الوجود في المؤتمر والمعرض، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة وتوجيهاتها بدعم القطاع الطبي والصيدلاني.

نخبة

استقطبت دورة هذا العام من «دوفات» نخبة من المتحدثين الذين أثروا برؤاهم وتجاربهم وإسهاماتهم العلمية النقاشات بمعلومات غنية تدعم مسيرتهم المهنية، ما يؤكد مكانة دبي بوصفها منارة للإشعاع المعرفي، وبوابة رئيسة للأعمال في المنطقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز