دبي تستضيف مؤتمر اتحاد «جمعيات الأنف والأذن والحنجرة» 17 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف دبي «مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق» خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بحضور 7000 طبيب متخصص من 180 دولة، ومشاركة 90 شركة متخصصة لعرض أحدث تقنيات السمعيات وأجهزة المناظير.

وذلك في أول اجتماع بالحضور المباشر للمؤتمر على مستوى العالم منذ العام 2017، وضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الخليج العربي.

وأوضح الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس المؤتمر، أن الحدث سيضم 43 قاعة لتقديم محاضرات تغطي مختلف تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والمواضيع ذات الصلة، منها على سبيل المثال: السمعيات، والتخاطب، والاتزان، وسيتم توزيعها بين مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض وفندق كونراد وفندق نوفيتيل لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الأطباء المشاركين والمحاضرات العلمية وورش العمل.

منافسة

وأكد الدكتور الرند، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق ورئيس الجمعية الخليجية للأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، أن فوز دبي باستضافة هذا المؤتمر الضخم بعد منافسة قوية مع دول كبرى لها باع طويل في مجالات الطب والرعاية الصحية، يعكس مدى التقدير الدولي للمكانة الرفيعة لدولة الإمارات بوصفها ملتقى للأفكار الخلاقة والعقول المبدعة من حول العالم.

وضمن مختلف التخصصات، والإمكانات المتميزة التي تمتلكها دبي، وتؤهلها بجدارة لاستضافة مثل هذه الأحداث العلمية والطبية العالمية، في ضوء رصيد كبير من النجاحات المتميزة في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، والتي كان من أهمها «إكسبو 2020 دبي».

ونوّه بالمؤتمرات الصحية العالمية التي تشهدها الدولة سنوياً، وقال إنها دليل على المكانة المتقدمة التي وصل إليها القطاع الصحي الإماراتي على الساحة الدولية، كما تؤكد ثقة المؤسسات والجمعيات والهيئات المتخصصة في نجاح كل ما يتم تنظيمه من فعاليات كبرى في دولة الإمارات بشكل عام، وفي دبي على وجه التحديد.

إنجاز

وأضاف الدكتور الرند: «سيكون المؤتمر إنجازاً جديداً يُضاف لسلسلة إنجازات الدولة في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وهو ما ينسجم مع رسالة شعبتنا في تعزيز المعارف والمهارات والخبرات في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة بجميع فروعه.

وسيتخلل برنامج المؤتمر استعراض مجموعة متنوعة من الحالات المرضية، وجلسات نقاش، وحوارات الخبراء، وورش عمل متخصصة لتطوير المهارات، وذلك لتشجيع الباحثين والأطباء وخبراء الرعاية الصحية على مشاركة وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم».

وجهة مفضلة

ومن جانبه قال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي: إن فوز إمارة دبي باستضافة «مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق» هو فوز مستحق، وانعكاس طبيعي لما وصلت إليه دبي من ريادة جعلتها الوجهة المفضلة لمثل هذه المؤتمرات العلمية والفعاليات الطبية الدولية، والمنصة المثالية لتفاعل المفكرين والعلماء وقادة المؤسسات الصحية والأطباء في العالم.

وأكد الدكتور مروان الملا أن دبي بكل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات تمثل ضمانة أساسية لنجاح كل ما تستضيفه من مؤتمرات، وهيئة الصحة بدبي تعمل على استثمار هذه القدرات والإمكانات وتوظيفها في جهود تعزيز مكانة الإمارة على الساحة الطبية الدولية.

وذكر الدكتور الملا أن دبي تشهد تحولات لافتة في قطاعها الصحي، ونماءً قوياً في حجم هذا القطاع واستثماراته، وأن استضافتها وتنظيمها الأحداث الطبية الدولية، وما تتيحه هذه المناسبات من تبادل للخبرات والتجارب الناجحة، أمر يدعم توجهات الهيئة، وأهدافها المنبثقة من الأهداف الاستراتيجية لدبي، ولا سيما ما يتصل منها باستدامة الصحة، والرفاه الصحي لجميع السكان.

ورش تدريبية

وستُعقد على هامش المؤتمر 4 ورش للتدريب العملي في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية يومي 14 و15 يناير الجاري، وتركز الورشة الأولى على التهابات الأذن الوسطى وزراعة القوقعة.

وكذلك تبديل تصلب عظمة الركاب، بينما تتناول ورشة العمل التدريبية الثانية بتاريخ 16 و17 يناير الموضوعات المتعلقة بجراحات الجيوب الأنفية باستخدام المنظار والملاح الجراحي.

وبمشاركة 22 طبيباً من مختلف الدول العربية. وتعقد يوم 22 يناير الجاري، في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ورشتا عمل، تخصص الأولى لموضوع انقطاع التنفس والشخير، والثانية للجراحات التجميلية والوظيفية، وبمشاركة 20 طبيباً في كل ورشة.

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