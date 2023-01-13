سعيد الطاير: الابتكار على رأس أولويات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

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زار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

حيث تفقد إدارات وأقسام المركز واطّلع على أحدث المشاريع والمبادرات التي ينفذها لدعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة. كما اطّلع معاليه على التجارب المبتكرة التي سيتضمنها الطابق الرابع من المركز والتي تشمل تجربة الميتافيرس والتليسكوب الرقمي، بالإضافة إلى الإطلالة البانورامية على المجمع.

كان في استقبال معاليه في مركز الابتكار، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، والدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار، والعاملين في مركز الابتكار.

وقال الطاير: «تضع الهيئة الابتكار على رأس قائمة أولوياتها لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، واستراتيجية دبي للابتكار الهادفة لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً ».

استثمار

وأضاف معاليه: «نحرص على الاستثمار في الابتكار لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وقد رسخ مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مكانته كمنصة عالمية تسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة ضمن منظومة متكاملة قائمة على الكوادر الوطنية.

ويدعم المركز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050 لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، كما يدعم جهود الهيئة الهادفة إلى تطوير قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وإعداد كفاءات وطنية متمكِّنة بأدوات استشراف وصناعة المستقبل المستدام في دبي والدولة ، إضافة إلى نشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد».

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