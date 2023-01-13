«دو» توظف 25 من الكفاءات المواطنة

المصدر: دبي- البيان

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رحبت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ممثلةً برئيسها التنفيذي فهد الحساوي، بالموظفين الإماراتيين الجدد، الذين انضموا حديثاً إلى أقسام الشركة، والبالغ عددهم 25 موظفاً، بما في ذلك 12 خريجاً إماراتياً جديداً، حيث تواصل الشركة الاستثمار في المواهب الشابة من أبناء الإمارات.

وبدأت دو عملية توظيف المواهب والكفاءات الجديدة في الربع الأخير من عام 2022، ومع هذه التعيينات الجديدة، نجحت الشركة في رفع معدل التوطين إلى 40.3 % حالياً، معززة مكانتها كواحدة من أكثر الشركات المفضلة من جانب الباحثين عن عمل من أبناء الإمارات.

وتتمتع دو مسبقاً بمكانة متميزة على صعيد رعاية المواهب الإماراتية، من خلال حرصها المستمر على المساهمة بفعالية في تنمية مهارات أنباء الإمارات، وضمان نموهم وتطورهم المهني، وذلك بما ينسجم مع التزامها بدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ، الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي، ركيزته الأساسية أبناء الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسرنا الترحيب بالدفعة الجديدة من المواهب والكفاءات الإماراتية وحديثي التخرج، ليكونوا جزءاً من عائلة دو، ويسهموا في تحقيق أهدافنا للمرحلة القادمة من التحول».

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