شرطة دبي تؤسس أول فريق نسائي تخصصي للعمليات الخاصة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي جهودها في تشكيل الفرق التخصصية للعناصر الشرطية النسائية في شرطة دبي، لتعلن عن تأهيل وتأسيس "أول فريق تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة" بشرطة دبي، ليشكلن بذلك قيمة وإضافة مهمة لمنظومة العمل الشرطي.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بأن شرطة دبي تفخر بكوادرها من العنصر النسائي، الطموح والشغوف للالتحاق بالمجالات والتخصصات الصعبة، والتي تحمل تحديات عديدة، ودرجت العادة أن يغلب على هذه التخصصات الرجال، إلا أنهن استطعن بعزيمتهن العالية، وهمتهن القوية من إثبات كفاءتهن العالية في هذه المهام، ليصبح هذا الفريق النواة الأولى للعسكريات في مجال العمليات الخاصة " الفرق التكتيكية " في شرطة دبي.

وأشاد معالي الفريق عبدالله المري، أثناء لقائه في نادي ضباط الشرطة بالفريق التخصصي للسيدات، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بالنتائج والمستوى المتقدم من الأداء للفريق خلال بطولة الشرطة للفرق التخصصية رقم 6، والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، بميدان الروية في دبي، مضيفاً أنهن يشكلن بذلك قيمة وإضافة مهمة لمنظومة العمل الشرطي، بإبرازهن لدور المرأة في المجال الشرطي في كافة المجالات الوظيفية، ودفع الكوادر النسائية نحو الريادة والتميز في العمل الأمني.

برامج تخصصية

وحول هذا الشأن، قال العميد راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، إن الإدارة استقطبت عدداً من العسكريات من مختلف الرتب في شرطة دبي من كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة، تقدمن للالتحاق بهذا الفريق التخصصي، وخضعن لاختبارات متعددة من قبل المدربين والمتخصصين في الإدارة، ومن ثم عُرضت نتائج الاختبارات على لجنة لاختيار الأفضل من بينهن.

من جانبه، قال العميد عبيد بن يعروف الكتبي، نائب مدير لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، إن عناصر الفريق خضعن لبرامج تدريبية تخصصية متعددة، منها الرماية التكتيكية والاقتحام والمداهمة والقناصة والتحمل، ما أكسبهن خبرة كبيرة أثمرت عن تحقيقهن مستويات عالية من الأداء أثناء عملية تقييم مستوياتهن، والوصول للجاهزية التامة في تأدية المهام والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية.

رئيس الفريق

من جانبها، عبرت الملازم لطيفة عبدالعزيز السلمان، عنصر حماية ورئيس الفريق، عن شكر فريق السيدات لمعالي القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على دعمه اللامحدود وإيمانه الكبير بدور المرأة في تطوير ودعم منظومة العمل الشرطي، مؤكدة بأن قيادات شرطة دبي في كل القطاعات، وفي الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، قدموا التسهيلات والدعم اللازم حرصاً على تأسيس أول فريق نسائي تخصصي للعمليات الخاصة، مضيفة أن كافة عناصر الفريق يشعرن بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز، وأنهن على أهب الاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليهن على أكمل وجه، والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز