الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: ​البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزر.

والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف في بحر عمان.

وفيما يلي توقعات الطقس في الدولة خلال بقية الأيام المقبلة:

السبت

الطقس: غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والجزر الغربية والبحر – تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي خفيف في بحر عمان.

الأحد

الطقس: غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي خفيف في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً على السواحل والجزر.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً غرباً ليلاً مع احتمال سقوط أمطار - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ليلاً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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