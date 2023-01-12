الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزر.
والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
والبحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف في بحر عمان.
وفيما يلي توقعات الطقس في الدولة خلال بقية الأيام المقبلة:
السبت
الطقس: غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والجزر الغربية والبحر – تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي خفيف في بحر عمان.
الأحد
الطقس: غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي خفيف في بحر عمان.
الاثنين
الطقس: غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً على السواحل والجزر.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً غرباً ليلاً مع احتمال سقوط أمطار - ارتفاع في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ليلاً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.