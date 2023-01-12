الإعلان عن المرشحين النهائيين للفوز بجوائز إنترسك 2023

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ميسي فرانكفورت، الجهة المنظمة لإنترسك 2023، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، عن قائمة تضم 54 متنافساً نهائياً للفوز بجوائز دورة هذا العام من المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 17 و19 يناير و تنافس المؤسسات الإماراتية بقوة في القائمة النهائية.

وتضم القائمة النهائية 10 فئاتٍ مختلفة من أفضل المشاركين في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق والمساهمات الشخصية في القطاع من أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل والمملكة المتحدة والشرق الأقصى وأوروبا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: «تُظهر المشاركات هذا العام أعلى مستوى على الإطلاق من الابتكار الذي يؤثر على كامل منظومة قطاع الأمن. كما تسلط الجوائز الضوء على التطورات الكبيرة في هذا القطاع في دولة الإمارات، حيث قدمت العديد من المؤسسات منتجاتٍ وخدماتٍ قائمةً على التكنولوجيا».

وتنافس الشركة الإماراتية أكسيس كوميونيكيشنز على جائزة أفضل منتج أو خدمة للأمن السيبراني في العام، من خلال اللوحة المتكاملة المزودة بمدير الأجهزة من أكسيس، والتي تتيح للمستخدمين إدارة أجهزة ومواقع أكسيس الخاصة بهم في جميع الأماكن.

وتجمع اللوحة معلومات حول أجهزة ومواقع جميع العملاء في تطبيق واحد سهل الاستخدام، ليتم إعلامهم بتوفر تحديثات للبرنامج ويتلقون توصيات لمنتجات بديلة، كما يمكن للعملاء مشاهدة التحليلات التي تعمل على الأجهزة وتطبيق تحليلات جديدة. وتتيح اللوحة للمستخدمين إدارة آلاف أجهزة أكسيس وتنفيذ المهام على نطاق واسع والتراجع عن تنفيذ البرامج في حالات مشاكل الامتثال المحتملة. وتتميز كافة العمليات بأنها قابلة للتتبع بشكل كامل، كما يمكن تصدير جميع معلومات النظام من الجهاز بهدف التدقيق أو إعداد التقارير.

وتنافس شرطة دبي على جائزة أفضل منتج أو خدمة للسلامة في العام من خلال منتج المفقودات والمعثورات، الذي يساعد العملاء على الإبلاغ عن مفقوداتهم ومطابقتها خلال خمس دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. ويهدف النظام إلى التواصل مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات والقطاعين العام والخاص وجميع شرائح المجتمع بطريقة ذكية ومبتكرة وفقاً للمعايير الدولية.

ووصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى القائمة النهائية في جائزة أفضل منتج أو خدمة مستدامة للأمن في العام، من خلال مشروع البناء الذكي القائم على إنترنت الأشياء. ويتضمن المشروع عدة نظم مثل إدارة المراجعين وإدارة مساحات ركن السيارات ونظم كاميرات المراقبة وإدارة المرافق الذكية وغرف الاجتماعات الذكية وعلامات الإرشاد والبوابات السريعة الذكية والتحكم بالوصول. كما يتكامل المشروع مع نظام «بيئة»، أحد أكثر النظم استدامة في العالم، مما يساعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تحسين الأداء ورفع الكفاءة لتصبح أذكى وأفضل استجابةً وقدرةً على اتخاذ القرارات.

وتسعى شركة نافكو الإماراتية للفوز بجائزة أفضل منتج أو خدمة للحماية من الحرائق في العام من خلال النظام الجديد لإدارة الدخان، والذي يجمع عدة نظم في منظومة واحدة بهدف تأمين حماية أكبر للمباني. ومن جانبه قال عبد الكريم دراغمة، المدير العام لحلول الحماية وإدارة الدخان في نافكو: «يتميز نظام إدارة الدخان الذي قمنا بتطويره بالمسؤولية عن وحدة كاملة يمكن دمجها مع نظم سلامة الحياة الأخرى ونظام إدارة المباني الذي يسمح بالتشغيل السلس والموحد».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز