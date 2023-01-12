«إقامة دبي» تنظم ملتقى الرشاقة المؤسسية الحكومي الأول

المصدر: دبي - البيان

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تنظم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع معهد رشاقة الأعمال، ملتقى الرشاقة المؤسسية الحكومي الأول «لماذا، وماذا، وكيف للرشاقة المؤسسية في الجهات الحكومية»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في «سكاي فيو» بدبي، حيث يستضيف المتحدث د.أحمد صدقي رئيس الرشاقة المؤسسية في Riot games، ورئيس الاتحاد الدولي للرشاقة ICAgile.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى، الذي يهدف إلى إطلاع المشاركين على مجموعة من القدرات والسلوكيات وأساليب العمل التي تسهم في تعزيز بيئة العمل من خلال تحقيق أهداف وغايات الرشاقة المؤسسية، استكمالاً لسلسلة من الملتقيات والبرامج والمبادرات التي أطلقتها وتطلقها إقامة دبي.

وأكد العميد حسين إبراهيم أحمد، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي، أن ملتقى الرشاقة المؤسسية الحكومي الأول يأتي في إطار حرص إقامة دبي على مواصلة تطبيق استراتيجياتها التطويرية الشاملة، بما يواكب معايير استراتيجية دبي للأداء الحكومي المتميز التي تم اعتمادها في ديسمبر من عام 2022، ويهدف إلى الارتقاء بجودة الأداء وتطبيق أفضل الممارسات على مختلف الأصعدة لتحقيق النتائج المثلى التي تعزز من ريادة ومكانة الإدارة العامة، كونها من أبرز الجهات الرسمية التي تسعى إلى تطوير أدواتها وصولاً إلى تحقيق أعلى معايير الرشاقة المؤسسية.

وأضاف مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي أن إقامة دبي كانت دوماً مبادرة وسبّاقة إلى تبنّي رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، في ما يتعلق بالاستراتيجيات والمبادرات التطويرية، لا سيما في تحقيق تطورات لافتة في الرشاقة المؤسسية، التي تعتبر مرتكزاً رئيساً تستند إليه الجودة والإنتاجية والكفاءة، ما يحتم ضرورة نشر وتكريس هذه الثقافة في العمل المؤسسي، داعياً الجميع إلى المشاركة لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتحقيق أهداف الرشاقة المؤسسية، بما يتسق مع استراتيجيات إقامة دبي، ويحقق أهدافها وتطلعاتها، وينعكس بالإيجاب على مخرجات الإدارة العامة.

ويندرج تحت إطار محور «لماذا» للرشاقة المؤسسية كل من مبادئ مركزية التعامل، وVUCA، والحرية والمرونة والرشاقة، كما يتطرق محور «ماذا» إلى المجالات والقدرات، وإلى الاختلاف في القدرات الحكومية، فيما يطلع محور «كيف» للرشاقة المؤسسية المشاركين على كيفية تغيير الثقافة، ونشر وقياس الرشاقة المؤسسية.

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