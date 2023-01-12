الجواز الإماراتي يحافظ على صدارته في مؤشر «باسبوت إندكس»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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في الوقت الذي يستقر فيه جواز السفر الإماراتي في المركز الأول منفرداً كأقوى جواز سفر في العالم، ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي، تتفاوت مراكز جوازات السفر الخليجية والعربية من حيث القوة وتتوزع بين مختلف المراكز المتقدمة والمتأخرة مع جوازات سفر 198 دولة حول العالم.

ووفقاً لآخر تحديث لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، يتربع الجواز الإماراتي حالياً على المرتبة الأولى عالمياً بدخول 91% من دول العالم بدون تأشيرة، إذ يسمح لحامله دخول 181 دولة حول العالم (122 دولة بدون تأشيرة مسبقة و59 دولة يمكن الحصول عليها إلكترونياً أو عند الوصول)، ولم يتبق أمامه إلا 17 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

وعلى المستوى الخليجي، يعد جواز السفر القطري الثاني عربياً والمركز الـ43 عالمياً من حيث القوة، حيث يمكّن حامله من دخول 57% من دول العالم من دون تأشيرة مسبقة، بواقع 114 دولة (66 دولة بدون تأشيرة مسبقة و48 دولة يمكن الحصول عليها الكترونيا أو عند الوصول)، يليه الجواز الكويتي في المركز الثالث عربياً والـ 44 عالميا، إذ يمكّن حامله من دخول 55% من دول العالم بدون تأشيرة مسبقة، بواقع 109 دولة (60 دولة بدون تأشيرة و49 دولة يمكن الحصول عليها الكترونيا أو لدى الوصول).

ويأتي جواز السفر البحريني في قائمة مؤشر «باسبورت إندكس» في المركز الرابع عربيا والـ 48 عالميا بدخول 50% من دول العالم بواقع 99 دولة بدون تأشيرة مسبقة (51 دولة بدون تأشيرة و 48 دولة يمكن الحصول عليها الكترونيا أو عند الوصول)، ويأتي الجواز السعودي في المركز الخامس عربياً والـ50 عالمياً بدخول 97 دولة حول العالم بدون تأشيرة مسبقة (49 دولة بدون تأشيرة مسبقة، و48 دولة يمكن الحصول عليها الكترونيا أو لدى الوصول) يليه في المرتبة السادسة عربياً والمركز الـ52 عالمياً حيث يمكن حامله من دخول 48% دولة حول العالم، بواقع 95 دولة (45 دولة بدون تأشيرة مسبقة و50 دولة يمكن الحصول عليها الكترونيا أو عند الوصول).

وعلى المستوى العربي، تتفاوت مراكز جوازات السفر العربية تفاوتا كبيرا من حيث القوة والضعف، وتتقاسم أغلب المراكز الأخيرة في القائمة ويأتي الجواز التونسي في المركز السادس عربيا والمركز الـ 63 عالميا برصيد دخول 40% من دول العالم بدون تأشيرة بواقع دخول 80 دولة، يليه في المركز السابع عربياً جواز السفر المغربي برصيد دخول 80 دولة أو ما يعادل 39% من دول العالم، يليه جواز السفر الأردني والمصري في المركز الثامن عربيا والمركز الـ77 عالميا برصيد دخول 65 دولة أو ما يعادل 33% من دول العالم.

وتحتل جوازات سفر موريتانيا والجزائر وجزر القمر في المركز التاسع عربيا والـ 78 عالمياً برصيد دخول 63 دولة 32% من دول العالم، ويأتي في المركز العاشر عربياً وجواز سفر جيبوتي وجزر القمر ولبنان برصيد دخول 57 دولة بدون تأشيرة 29% من دول العالم.

بينما تتذيل القائمة (بعد المركز الـ87 عالمياً) جوازات سفر كل من سوريا والعراق والصومال واليمن وفلسطين وليبيا والسودان.

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