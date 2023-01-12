"طرق دبي" تخفض تعرفة مركبات الأجرة

المصدر: البيان

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أكدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أنها خفضت تعرفة جميع مركبات الأجرة في دبي.

وفي تصريح خاص لـ"البيان" قال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وإدارة الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في طرق دبي، إن هيئة الطرق والمواصلات تسعى لتطوير خدماتها والارتقاء بجودتها، وإنها تقوم بمراجعة أسعار مركبات الأجرة بشكل دوري كل شهرين، تبعاً لتغير أسعار النفط.

وأكد أنه تم خفض تعرفة مركبات الأجرة بمعدل 10%، من 2.19 درهم إلى 1.97 درهم للكيلومتر الواحد، موضحاً أن التعرفة شملت كافة أنواع مركبات الأجرة والليموزين وتاكسي المطار وغيرها.

وأوضح أن الهيئة سبق أن خفضت الأسعار في شهر أكتوبر الماضي، مؤكداً أن أسعار مركبات الأجرة في دبي تعد من أفضل الأسعار مقارنة ببقية الوجهات في العالم.

وأوضح أن عدد مركبات الأجرة في الإمارة يزيد على 11 ألف مركبة متنوعة بين التاكسي العادي وتاكسي المطار والمخصص للسيدات والليموزين، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تطوير مركبات الأجرة بشكل مستمر لإسعاد المتعاملين.

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