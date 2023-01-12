الطاير: كهرباء ومياه دبي تضع الابتكار على رأس أولوياتها

المصدر: وام

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هيئة كهرباء ومياه دبي تضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتها لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، واستراتيجية دبي للابتكار الهادفة لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وأضاف: "نحرص على الاستثمار في الابتكار لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وقد رسخ مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مكانته كمنصة عالمية تسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة ضمن منظومة متكاملة قائمة على الكوادر الوطنية.

ويدعم المركز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، كما يدعم جهود الهيئة الهادفة إلى تطوير قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وإعداد كفاءات وطنية متمكِّنة بأدوات استشراف وصناعة المستقبل المستدام في دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى نشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد."

جاء ذلك خلال تفقد معالي الطاير إدارات وأقسام مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية واطلاعه على أحدث المشاريع والمبادرات التي ينفذها لدعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة.

كما اطّلع معاليه على التجارب المبتكرة التي سيتضمنها الطابق الرابع من المركز، والتي تشمل تجربة الميتافيرس والتليسكوب الرقمي، إضافة إلى الإطلالة البانورامية على المجمع.

ومن جانبه، أشار المهندس وليد بن سلمان إلى أن مركز الابتكار يعد حاضنة عالمية للابتكار في قطاعي الطاقة والمياه، ومعلماً رئيساً من معالم دبي يوفر تجربة رائدة للزوار للتعرف إلى أحدث الابتكارات في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يوفر بيئة تعليمية فريدة من خلال استضافة الفعاليات وبناء الشراكات للتعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعارف والخبرات.

ويتيح مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي للزوار فرصة استكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة ومشاهدة عروض مبتكرة باستخدام طائرات الدرون وتقنية الهولوغرام، واختبار تجارب تفاعلية عدة مثل تجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة. وباستخدام تقنية الميتافيرس، يتيح المركز لزواره اختبار تجربة فريدة تأخذهم في رحلة افتراضية في مختلف أنحاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتسلط منطقة المعرض في الطابق الأول من المركز الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي وأبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتتضمن منطقة المعرض أكثر من 35 عرضاً تفاعلياً لتعريف الزوار بتطورات الطاقة المتجددة، إضافة إلى متحف الهيئة ومحطات تحلية المياه، والمنطقة البصرية التي تشرح خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، ومعرض لتطور تقنيات الطاقة الشمسية، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، فضلاً عن تطور المباني المستدامة في الهيئة.

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