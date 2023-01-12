"إنترسك 2023" بدبي يعلن المرشحين النهائيين للفوز بجوائز دورته الحالية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن منظمو معرض "إنترسك 2023"، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، عن قائمة تضم 54 متنافساً نهائياً للفوز بجوائز دورة هذا العام من المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 17 و19 ينايرالجاري.

وتضم القائمة النهائية 10 فئاتٍ مختلفة من أفضل المشاركين في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق والمساهمات الشخصية في القطاع من أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا.

وقال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، إن المشاركات هذا العام تظهر مستوى الابتكار الذي يؤثر في كامل منظومة قطاع الأمن. كما تسلط الجوائز الضوء على التطورات الكبيرة في هذا القطاع في دولة الإمارات، حيث قدمت العديد من المؤسسات منتجاتٍ وخدماتٍ قائمةً على التكنولوجيا.

وتنافس الشركة الإماراتية أكسيس كوميونيكيشنز على جائزة أفضل منتج أو خدمة للأمن السيبراني في العام، من خلال اللوحة المتكاملة المزودة بمدير الأجهزة من أكسيس، والتي تتيح للمستخدمين إدارة أجهزة ومواقع أكسيس الخاصة بهم في جميع الأماكن.

كما تنافس شرطة دبي على جائزة أفضل منتج أو خدمة للسلامة في العام من خلال منتج المفقودات والمعثورات، الذي يساعد العملاء على الإبلاغ عن مفقوداتهم ومطابقتها خلال خمس دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

ويهدف النظام إلى التواصل مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات والقطاعين العام والخاص وجميع شرائح المجتمع بطريقة ذكية ومبتكرة وفقاً للمعايير الدولية.

ووصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ إلى القائمة النهائية في جائزة أفضل منتج أو خدمة مستدامة للأمن في العام، من خلال مشروع البناء الذكي القائم على إنترنت الأشياء.

ويتضمن المشروع عدة نظم مثل إدارة المراجعين وإدارة مساحات ركن السيارات ونظم كاميرات المراقبة وإدارة المرافق الذكية وغرف الاجتماعات الذكية وعلامات الإرشاد والبوابات السريعة الذكية والتحكم بالوصول. كما يتكامل المشروع مع نظام "بيئة"، أحد أكثر النظم استدامة في العالم، مما يساعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تحسين الأداء ورفع الكفاءة لتصبح أذكى وأفضل استجابةً وقدرةً على اتخاذ القرارات.

ويكرم برنامج الجوائز هذا العام الإنجازات الاستثنائية للأشخاص في قطاع الأمن والحماية من الحرائق، حيث يتضمن جائزة أفضل إنجاز لشاب إماراتي في العام، ويتنافس على هذه الجائزة كل من حمدة المعزمي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، وأحمد العوار من شرطة دبي، وعيسى أحمد المطاوع من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي فيما يسعى لنيل جائزة أفضل رائد عالمي في العام كل من برينت برووكس، رجل الإطفاء المختص بالأبنية السكنية المرتفعة؛ وليز ألان من جامعة هيريوت وات؛ وخالد الخطيب من نافكو؛ وسوسن دحام من دار الهندسة؛ ومحمد القاسم من شرطة دبي.

وتضم القائمة النهائية لجائزة الخدمة الطويلة، التي تحتفي بالالتزام الاستثنائي بالقطاع، كلاً من عادل عبدالهادي من أمان للتدريب الأمني، وعبدالله السياري من دائرة الصحة - أبوظبي، وعلي بغدادي من إنجرام مايكرو، ومنصور مبيوع من الدفاع المدني في رأس الخيمة، بالإضافة إلى ووسوك بيون من كوماكس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز