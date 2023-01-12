سهيل المزروعي: الإمارات قادرة على تنظيم نسخة استثنائية وملهمة في «COP28»

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات قادرة على تنظيم نسخة استثنائية وفريدة وملهمة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بفضل القدرات والخبرات التي تمتلكها مؤسسات الدولة بسواعد أبنائها المواطنين والمقيمين.

وقال معاليه أن "COP28"، سيشكل علامة فارقة في مسيرة هذا الحدث العالمي لكونه أهم حدث يستضيفه العالم هذا العام والذي سيتم من خلاله تقييم العمل المناخي لاتفاق باريس للتغير المناخي.

وأضاف معاليه " يجسد اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيساً معيَّناً للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تقديراً لإسهامات معاليه المتميزة في قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة منها".

وتقدم لمعاليه بالتهنئة بهذا التكليف، متمنياً له التوفيق والنجاح في رئاسة المؤتمر وتحقيق مستهدفات الدولة بتنظيم حدث عالمي يليق بسمعة الإمارات ومكانتها، مؤكداً أن هذا الاختيار سيساهم في تنظيم حدث استثنائي لما يمتلكه معاليه من خبرة ودراية كبيرتين في دعم جهود المناخ محلياً ودولياً ودفع التعاون العالمي قدماً في هذا المجال.

وهنأ معاليه أيضاً كل من معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، على تكليفها بمهام "رائدة المناخ للشباب في المؤتمر"، وسعادة رزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر، ما يعكس حكمة قيادتنا الرشيدة بالاستفادة من مجموعة متنوعة وواسعة من الخبرات الوطنية لضمان نجاح المؤتمر في أداء مهمته.

وأكد معاليه على أن وزارة الطاقة والبنية التحتية على أتم الاستعداد والجاهزية لتعزيز التعاون البناء وتقديم الدعم اللازم للجنة المنظمة لإنجاح الحدث بما يليق بسمعة الإمارات التي تحظى بإشادة عالمية بفضل تميزها وتفردها في تنظيم الأحداث الكبرى.

وأوضح معاليه أن استضافة دولة الإمارات لفعاليات COP28 هذا العام يدعم مستهدفات الدولة في العمل المناخي، ويسرّع من وتيرة الوصول إلى مستهدفات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة والريادة العالمية وصولاً لتحقيق المئوية 2071، ومواصلة جهودها في العمل المناخي والتصدي للتحديات ودفع عجلة التنمية المستدامة، كونه يشكل منصة عالمية قادرة على استشراف مستقبل مليء بالفرص للأجيال القادمة.

ولفت إلى أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في "مدينة إكسبو دبي"، له مدلولات كثيرة، تتمثل في كون الأخيرة مركزاً عالمياً للابتكار، ونموذجاً لمدينة المستقبل المستدامة التي تحافظ على إرث دولة الإمارات في مجال المحافظة على البيئة، والتأثير الإيجابي في العمل المناخي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز