الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي ضمن مسار مجموعة العشرين

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الأول لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد للمرة الأولى تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، وذلك بصورة حضورية في الفترة من 9 وحتى 11 يناير 2023 في مدينة كولكاتا في الهند.

وناقش الاجتماع الخطة السنوية لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي للعام 2023، كما تم التباحث حول آراء ومقترحات الدول بشأن خطة عمل الشمول المالي لعام 2023 بما يتماشى مع أولويات الرئاسة الهندية.

وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وفايزة العوضي رئيس حماية المستهلك المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة الى أعضاء مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي وممثلو المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED).

وتفصيلاً، تضمن الاجتماع ندوة حول الشمول المالي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول خطة العمل المقترحة للمجموعة والخطوات المستقبلية، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالفرص والتحديات التي يواجهها الشمول المالي الرقمي، وأفضل الممارسات والأدوات المبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجه عملية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز حماية المستهلك المالي ومحو الأمية المالية من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية.

ووجه فريق وزارة المالية خلال الاجتماع الشكر للرئاسة الهندية لدعوة دولة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين هذا العام.

وعلى صعيد الشمول المالي، شدد فريق وزارة المالية على أهمية توظيف البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشمول المالي، مستعرضاً خلال الاجتماع تجربة دولة الإمارات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى الخدمات الممكنة في هذا المجال وأبرزها الهوية الرقمية.

أما فيما يتعلق بإعداد خطة عمل المجموعة للمرحلة المقبلة، فأكد فريق الوزارة أهمية استمرار التنسيق مع المنظمات الإقليمية في عملية إعداد خطة عمل الشمول المالي القادمة.

وسيلتقي أعضاء المجموعة مجدداً في الاجتماع المقبل والذي من المتوقع انعقاده خلال شهر مارس من العام الجاري لمتابعة سير عمل المجموعة.

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