مكتوم بن محمد: منصور بن زايد حقق بإخلاصه مكتسبات عظيمة للإمارات

المصدر: دبي - البيان

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بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تكريمه بوشاح محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهوده المتواصلة وإنجازاته في خدمة الوطن.

ودوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد تكريمه ومنحه وشاح محمد بن راشد آل مكتوم بحضور أصحاب السمو رئيس الدولة ونائبه لجهوده الاستثنائية في خدمة الاتحاد. الشيخ منصور حقق بإخلاصه مكتسبات عظيمة للإمارات وشعبها هو رمز من رموز الوطن المضيئة وأحد أعمدته الراسخة، وهو انعكاس لفكر زايد وحكمته وهمته».

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