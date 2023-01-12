محمد بن راشد: منصور بن زايد أحد امتدادات زايد العظيمة وأحد أعمدة الوطن الكبيرة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أحد امتدادات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العظيمة وأحد أعمدة الوطن الكبيرة.

وضمن تدوينات كتبها سموه عبر حسابه في «تويتر» عقب منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وشاح محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهوده المتواصلة وإنجازاته في خدمة الوطن، قال: «يشرف على المصرف المركزي الذي ينظم أكبر قطاع مصرفي في المنطقة..

ويتابع سياسات الحكومة عبر المجلس الوزاري للتنمية.. ويدير جهاز الإمارات للاستثمار بأصول تتجاوز 300 مليار درهم.. ويتابع ملفات الرئاسة السيادية كافة التي تكلفه بها القيادة.. منصور رجل دولة.. ورجل اقتصاد من الطراز الأول».

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