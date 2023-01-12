ملك تايلاند يستقبل سفير الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الملك ماها فاجيرالونجكورن، ملك مملكة تايلاند، سيف عبدالله الشامسي، سفير الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة في مملكة تايلاند.

ونقل الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الملك وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأشار الشامسي إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بعد مرور 45 عاماً على إنشائها، وتقدم بالشكر للملك على الدعم الذي حظي به من قبل الحكومة التايلاندية خلال فترة عمله سفيراً للدولة لدى مملكة تايلاند. من جانبه، حمّل الملك للسفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وأثنى على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة تايلاند، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز