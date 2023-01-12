10 خبراء في إدارة المواهب بعجمان يحصلون على شهادة من أكاديمية لندن

المصدر: (عجمان - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 10 خبراء حصلوا على شهادة خبير إدارة المواهب المعتمدة من أكاديمية لندن.

وأكد النعيمي أن الدائرة تسعى لتأهيل كفاءاتها البشرية، مؤمنة أنهم أساس التقدم والنجاح المتواصل، والاستمرار في مسيرة الازدهار في مختلف المجالات، مثمناً جهود الخبراء الذين حرصوا على تحقيق النجاح وتقلد الشهادة المميزة.

وقال إن تصميم نظام متكامل لإدارة المواهب بما يتوافق مع الاستراتيجية المؤسسية، يسهم في تطوير أطر عمل الكفاءات التي تعتبر أساساً للتفوق، وعليه نتبنى استخدام أدوات وتقنيات حديثة وفعالة في تقييم المواهب، بالإضافة لتدريب وتطوير وتوجيه المواهب باستخدام مجموعة متنوعة من منهجيات التطوير الفعالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز