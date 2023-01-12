أعضاء لجان تحكيم مسابقة الشيخة هند للقرآن يشيدون بمستوى المتسابقين

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت المنافسة بين المتسابقين في فعاليات اليوم الخامس للدورة «23» لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم التي تقام فعالياتها للذكور بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر بدبي، وللإناث بمقر جمعية النهضة النسائية.

وأشاد أعضاء لجان التحكيم بالمتسابقين المشاركين في الفروع والأجزاء كافة وبالمستويات المتميزة في الحفظ والتجويد.

حضر المسابقة المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة المنظمة وأولياء الأمور ومرافقو المتسابقين.

وشارك 8 متسابقين أمام لجنة تحكيم الذكور وهم عبدالودود شريف حسين، وصالح يحيى شعفل وعبدالله ربيع إبراهيم، ومحمد سي، وعمار إبراهيم الشامسي، وعبدالرحمن عبدالمعبود، وعلي عبدالله النديب الشحي، وسعيد محمد النديب الشحي.

في حين شاركت 9 متسابقات أمام لجنة تحكيم الإناث وهن رقية أبو بكر سيد عبدالرحمن، وجسيرة محمد نعيم، وسارة إبراهيم المرزوقي، وسمية إبراهيم المرزوقي، ومريم أحمد عبدالرسول، ومريم محمد عبدالكريم، وفاديا فاطمة جعفري، ونادية صالح الجابري، وريمان عبدالله شمس الدين.

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