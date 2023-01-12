جامعة أمريكية تمنح الغيثي «دكتوراه فخرية»

المصدر: (دبي- البيان)

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منحت جامعة فاندرج الأمريكية درجة الدكتوراه الفخرية للواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، تقديراً واعترافاً بدوره البارز، وسجله المشرق والمشرف في خدمة الأمن، وتقديم الأبحاث المختصة في إدارة الأزمات والكوارث.

وتسلم اللواء الغيثي درجة الدكتوراه الفخرية من الدكتور محمد نبيل، المدير التنفيذي لأرض المعرفة للاستشارات والدراسات، والدكتورة منال حسنين إبراهيم، المدير العام، ممثلي جامعة فاندرج الأمريكية، بحضور أعضاء السلك القنصلي في القنصلية الأمريكية بدبي.

حضر مراسم حفل منح درجة الدكتوراه الفخرية في قاعة الثاني من ديسمبر بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء دكتور محمد ناصر عبد الرزاق، مدير الإدارة العامة للعمليات.

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