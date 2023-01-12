122 ألفاً استفادوا من «سر بأمان» خلال 2022

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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استفاد 122 ألفاً و512 متقدماً لرخصة قيادة المركبات في إمارة أبوظبي، من مبادرة «سر بأمان» في شرطة أبوظبي خلال عام 2022، للتوعية بأضرار المخدرات، من جميع الجنسيات، بخمس لغات، هي العربية والبشتو والإنجليزية والأوردو والمالاياليم، وذلك ضمن المنهج المعتمد لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، نجاح المبادرة في نشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية في صحة الإنسان وسلامته، ودورها في الوقاية من الوقوع في شرك هذه الآفة الصحية والاجتماعية الخطرة.

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