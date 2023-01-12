اتفاقية بين «محمد بن راشد للإسكان» و«آفاق الإسلامية للتمويل»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وآفاق الإسلامية للتمويل، اتفاقية تعاون لتسهيل وتقديم الخدمات المالية للمواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءاً من الجهود التي تبذلها المؤسسة لمتعامليها، بما يسهم في تحسين واستقرار حياتهم الأسرية.

وقع الاتفاقية كل من عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهشام حمود الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل.

وقال عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «إن الاتفاقية الموقعة مع آفاق الإسلامية للتمويل، خطوة جديدة، تنسجم في مضمونها وأهدافها مع التزام المؤسسة في توفير كافة التسهيلات للمواطنين، ومساعدتهم على اقتناء منازلهم بكل سهولة ويسر».

وأكد الدور الريادي الهام الذي تقوم به آفاق الإسلامية للتمويل، في تقديم وتوفير الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كونها إحدى شركات التمويل في دولة الإمارات التي تتمتع بالاستقلالية التامة.

من جهته، قال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل «إن هذه الاتفاقية تتماشى مع جهود آفاق المستمرة في تقديم أفضل المنتجات والحلول التمويلية التي صممت خصيصاً لمواطني الدولة. سنوفر من خلال هذه الشراكة، تسهيلات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إجراءات سهلة وسريعة، لضمان راحة المواطنين، كما أننا سنسعى لتحقيق أفضل قيمة لعملائنا من الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز