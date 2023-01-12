مركز شرطة نايف يوفر إقامة كاملة لـ27 شخصاً تضرروا من حريق

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسهم مركز شرطة نايف في التخفيف من معاناة قاطني بناية سكنية في المنطقة بعد تعرضها لحريق في إحدى الشقق.

حيث تم إخلاء المبنى بالكامل بالتعاون مع الدفاع المدني في دبي وفرق الإنقاذ في شرطة دبي، وتم توفير سكن بديل لـ 27 شخصاً من قاطني البناية في أحد الفنادق مع إعالة كاملة لمدة 5 أيام، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما قام أحد السكان من الجنسية الأفريقية بإلقاء نفسه من الطابق الرابع دون أي يصاب بأذى.

وأفاد اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف لـ«البيان»، بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ من شخص من الجنسية الأفريقية الساعة الثالثة فجراً يفيد باشتعال النيران في الوحدة الخارجية للمكيف.

وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والإنقاذ، وتم إخلاء المبنى المكون من 4 طوابق بالكامل خلال 7 دقائق فقط، وإنقاذ كافة القاطنين من الأسر وأطفالهم، فيما قام أحد السكان من الجنسية الأفريقية بالقفز من الشرفة بالطابق الرابع خوفاً من النيران، ولم يصب بأذى، حيث تم إسعافه في نفس المكان.

وأشار إلى أنه على الفور وبالتعاون مع الشركاء في منطقة نايف عرض صاحب البناية التكفل بمشاركة عدد من الفنادق بتوفير إقامة كاملة للسكان، كما تم توفير كافة المستلزمات لهم من مأكولات ووجبات على مدار 5 أيام، لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق.

وأضاف اللواء تهلك: «نظراً لخروج السكان بملابس النوم وعدم قدرتهم دخول الشقق لجلب ملابس إضافية، تم شراء ملابس ومستلزمات صحية وتوفيرها وفقاً لاختياراتهم».

وأكد اللواء تهلك أن هناك تعاوناً كبيراً بين مركز شرطة نايف وجميع الشركات والفنادق والشقق الفندقية والمطاعم الموجودة في المنطقة، حيث تبادر العديد من الجهات إلى تقديم المساعدة فوراً، وهناك مؤسسات تسهم مادياً في توفير احتياجات بعض الأسر والعائلات والمتعثرين، إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن المركز يقوم بتكريم كافة المتعاونين معه من جهات وأشخاص لتشجيعهم وتشجيع الآخرين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز