«كهرباء الشارقة» تتسلم شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تسلمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل من مؤسسة Great place to work العالمية، تقديراً لجهودها في مجال تحفيز الموظفين، وفعالية وتأثير الاتصال والتواصل الداخلي بين القيادة والموظفين، كما كرمت الهيئة عدداً من الإدارات المتميزة، والتي حصلت على أعلى معدلات في مؤشرات الأداء في مجال ترسيخ التميّز المهني للموظفين، والفخر بالانتماء للهيئة، والعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح عبد الله عبد الرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تحرص على استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة من المواطنين، للعمل بإداراتها المختلفة، وتحرص على تقييم الأداء المستمر للموظفين في كافة المستويات الوظيفية، والتعرف إلى متطلباتهم، والتخطيط المستمر لرفع كفاءة الكوادر البشرية، والاستماع لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وإعداد وتنفيذ المبادرات التي تسهم في توفير بيئة العمل الإيجابية التي تسهم في تنمية قدرات الموظف، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، والتي تُعد من الركائز الأساسية للثقافة المؤسسية في الهيئة، وتطبيق أفضل الممارسات، وزيادة القدرة التنافسية، والفخر بالانتماء للهيئة.

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