«رعاية الموهوبين» تناقش تنفيذ مشاريع خطتها الاستراتيجية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد صباح أمس في نادي ضباط الشرطة بدبي، وحضره أعضاء مجلس الإدارة.

واللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وميرزا الصايغ، والدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، أمين الصندوق، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة ديالا إبراهيم، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية.

ومحمد ناصر الشحي، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال السابق، وبنود الاجتماع الحالي، وتطرق الاجتماع إلى آلية وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية للعام الجاري، وتوزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية.

وناقش الاجتماع مراحل برنامج نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات، الذي أطلقته مؤخراً جامعة حمدان بن محمد الذكية، بالشراكة مع «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، ومنهجية التعامل مع التكنولوجيا الناشئة، وكيفية إدارتها والتأثير فيها، والقدرة على اكتساب مهارات جديدة والتكيف مع البيانات الجديدة.

واستعرض المجتمعون الترتيبات الخاصة باختبارات الذكاء، واستعدادات الجمعية لعقد يوم الموهوب الإماراتي للعام الجاري، والذي يصادف يوم ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإمكانية إدخال فئات جديدة من الموهوبين ضمن هذه الفعالية.

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