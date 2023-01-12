288 تصريحاً للمخيمات الشتوية المؤقتة في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تلقت بلدية دبي 451 طلباً للحصول على تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة، وبلغ عدد التصاريح الصادرة حتى أمس 288 تصريحاً. وكانت البلدية حددت توقيت انطلاق موسم التخييم في منطقة العوير الأولى في الأول من نوفمبر الماضي، وحتى نهاية شهر أبريل 2023، وذلك في إطار جهود البلدية لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمتعاملين وأفراد المجتمع، تعزيزاً لسعادتهم ورفاهيتهم.

تجهيزات

وأنجزت بلدية دبي تجهيزات موقع المخيمات الشتوية، حيث تم العمل على تنظيف موقع المشروع والتأكد من مداخل ومخارج منطقة المخيمات الشتوية المؤقتة، وتسوية ما يحتاج منها، وتسوية الطرق الداخلية داخل المشروع. كما تم وضع لوحات إرشادية داخل المشروع توضح اشتراطات التخييم الواجب الالتزام بها.

وخصصت بلدية دبي منطقة للمحلات التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات لمرتادي المخيمات الشتوية المؤقتة، وتم صيانة المسجد الموجود في المنطقة وإعادة فرشه، وتخصيص مكتب لموظفين من إدارة رقابة أنشطة البناء للتواجد بشكل دائم في المنطقة خدمة لمرتادي المخيمات الشتوية المؤقتة، ومراقبة التزام الجميع باشتراطات التخييم المحددة، إلى جانب توفير تسهيلات في الخدمات لأصحاب الهمم.

حيث تم إعطاء أولوية الحجز لهم في المساحات الأمامية من منطقة التخييم بالقرب من مداخل المشروع، وذلك لتسهيل حركة الدخول والخروج لهم.

ومنعت البلدية صاحب التصريح من تأجير مخيمه أو استخدامه بواسطة الغير، أو استثماره في أي أنشطة تجارية، أو تأجيره للشركات أو الفنادق، وذلك لأنها مخصصة للاستخدام العائلي فقط.

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