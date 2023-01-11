مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: منصور بن زايد صاحب رؤية استراتيجية فذة

المصدر: أبوظبي - وام

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أوضح محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن تكريم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية على جهوده الاستثنائية في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة شرف كبير نعتز به جميعاً.

وأضاف أن تكريم سموه يأتي عن جدارة واستحقاق لتميز شخصه الكريم، وسعيه الدؤوب لتحقيق إنجازات فارقة تجاوزت الصعد المحلية والإقليمية لتصل إلى العالمية، وبفكر سموه الاستباقي تمكن الصندوق من أن يدعم الصادرات الوطنية ويحقق تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وقال، إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لم يدخر جهداً في سبيل دعم العمل التنموي، إذ تمكن الصندوق بفضل توجيهاته الحكيمة من مساندة مجتمعات أكثر من 100 دولة حول العالم، وعمل على تحقيق أهدافها وبرامجها التنموية.

وأشار إلى أن رؤية سموه الثاقبة نحو استشراف المستقبل ومبادراته النوعية القائمة على الابتكار والإبداع، وإسهاماته بالغة التأثير في إرساء دعائم التنمية جعلت من صندوق أبوظبي للتنمية نموذجاً عالمياً متفرداً في العمل الإنمائي، لذا فإنه يحق لنا أن نفخر ونفاخر بشخصية سموه الاستثنائية وبمسيرته الحافلة بالتميز والريادة.

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