المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية المغربية يبحثان سبل تعزيز التعاون

المصدر: وام

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بحث سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب - على هامش اجتماعات المجموعة المشتركة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط التابعة لمجموعة العمل المالي، والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 9 حتى 18 يناير الحالي - وسعادة الدكتور جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربية سبل تعزيز التعاون.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين ومناقشة سبل تطويرها بما يضمن استمرارية وتعزيز فعالية مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستدامة سلامة النظام المالي والاقتصادي في البلدين بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

وناقش اللقاء مجالات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما فيها توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تتضمن جوانب لتعزيز التنسيق في عدد من المشاريع ذات الأولوية، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأصول الافتراضية، إضافة إلى عقد ورشات تدريبية وتوعوية مشتركة بين الجانبين.

حضر اللقاء سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وسعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة العدل وعدد من المسؤولين.

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