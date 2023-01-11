الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار خاصة شرقاً.

والرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً خاصة شمالاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30، والمد الثاني عند الساعة 20:05، والجزر الأول عند الساعة 09:39، والجزر الثاني عند الساعة 22:27.

وبحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:26، والمد الثاني عند الساعة 01:22، والجزر الاول عند الساعة 18:36، والجزر الثاني عند الساعة 07:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 25 17 80 35

دبي 24 19 75 45

الشارقة 25 20 85 40

عجمان 25 20 90 45

أم القيوين 23 20 85 45

رأس الخيمة 23 19 85 50

الفجيرة 25 22 85 60

العـين 24 17 90 40

ليوا 24 15 85 25

الرويس 21 17 80 40

السلع 21 13 85 50

دلـمـا 21 17 80 50

طنب الكبرى 21 18 80 60

طنب الصغرى 21 18 80 60

أبو موسى 21 18 80 60.

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