منصور بن زايد.. أحد امتدادات زايد العظيم وأعمدة الوطن الكبيرة

المصدر: البيان

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بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، "وشاح محمد بن راشد آل مكتوم" تقديراً لجهوده وإنجازاته وجهوده الاستثنائية في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أحد امتدادات زايد العظيمة.. وأحد أعمدة الوطن الكبيرة .

منصور بن زايد .. جهود وإنجازات متواصلة

-الإشراف على الملفات التنفيذية والتنموية والسياسات الجديدة في الحكومة الاتحادية من العام 2009 عبر منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوزاري للتنمية.

-الإشراف على مصرف الإمارات المركزي وكافة خططه التطويرية والتنظيمية بالقطاع البنكي في الدولة، والذي يعتبر أكبر قطاع بنكي في الشرق الأوسط بأصول نقدية تتجاوز 3.5 تريليونات درهم.

-تأسيس وإدارة جهاز الإمارات للاستثمار والذي يشرف على إدارة واستثمار كافة أصول الحكومة الاتحادية. ويعتبر في المركز السابع في الصناديق السيادية العربية بأصول مدارة تصل قيمتها 322 مليار درهم.

-رئاسة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حيث تم مضاعفة نسبة المواطنين في القطاع الخاص إلى 70% خلال عام واحد وتوطين 28 ألف مواطن في السنة الأولى للبرنامج.

-الإشراف على العديد من الملفات الوطنية السيادية عبر منصبه كوزير لديوان الرئاسة في دولة الإمارات وخاصة المتعلقة بخدمة المواطنين ومتابعة تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية في الدولة.

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