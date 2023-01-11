بحضور رئيس الدولة.. محمد بن راشد يكرم منصور بن زايد على جهوده الاستثنائية في خدمة الإمارات

المصدر: البيان

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بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على جهوده الاستثنائية في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه: الشيخ منصور أخ وصديق وعضيد.. عضيد لرئيس الدولة .. وعضيد لي في الحكومة الاتحادية .. وعضيد وسند لإخوانه المواطنين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على تويتر: "بحضور أخي رئيس الدولة - حفظه الله -كرمنا اليوم أخي الشيخ منصور بن زايد على جهوده الاستثنائية في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة..الشيخ منصور أخ وصديق وعضيد.. عضيد لرئيس الدولة .. وعضيد لي في الحكومة الاتحادية .. وعضيد وسند لإخوانه المواطنين".

وأضاف سموه: يشرف على المصرف المركزي الذي ينظم أكبر قطاع مصرفي في المنطقة..ويتابع سياسات الحكومة عبر المجلس الوزاري للتنمية ..ويدير جهاز الإمارات للاستثمار بأصول تتجاوز ٣٠٠ مليار درهم..ويتابع كافة ملفات الرئاسة السيادية التي تكلفه بها القيادة .. منصور رجل دولة ..ورجل اقتصاد من الطراز الأول.

وتابع سموه: "آخر الملفات التي تولاها أخي الشيخ منصور.. ملف توظيف المواطنين .. والذي استطاع توظيف ٢٨ ألف مواطن في عام واحد فقط ..ورفع نسبتهم في القطاع الخاص ٧٠٪ خلال أشهر .. منصور أحد امتدادات زايد العظيمة.. وأحد أعمدة الوطن الكبيرة" .

محمد بن راشد:يشرف على المصرف المركزي الذي ينظم أكبر قطاع مصرفي في المنطقة ويتابع سياسات الحكومة عبر المجلس الوزاري للتنمية ويدير جهاز الإمارات للاستثمار بأصول تتجاوز 300مليار درهم ويتابع كافة ملفات الرئاسة السيادية التي تكلفه بها القيادة منصور رجل دولة ورجل اقتصاد من الطراز الأول pic.twitter.com/cz1YcM5yIP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 11, 2023

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