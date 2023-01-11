طرق دبي تمنح حقوق تسمية محطة الصفا لشركة أون باسيف

المصدر: البيان

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منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شركة أون باسيف (ONPASSIVE)، إحدى أبرز شركات برمجيات الذكاء الاصطناعي في العالم، حقوق تسمية محطة مترو "الصفا" ليصبح اسمها الجديد محطة مترو "أون باسيف" لمدة 10 أعوام. وتقع المحطة على الخط الأحمر لشبكة مترو دبي، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي والحيوي على شارع الشيخ زايد.

وبهذه المناسبة، قال عبدالمحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "تؤكد الهيئة من خلال شراكتها مع "أون باسيف" على المكانة المرموقة التي تحلتها إمارة دبي كبيئة جاذبة للاستثمار العالمي وتواكب تطلعات المستثمرين، الذين يسعون بدورهم لإبراز تواجدهم والتنافس في الإمارة.

نحن سعداء لاستحواذ واحدة من الشركات العالمية على حقوق تسمية محطة مترو "الصفا"، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة مثالية في سبيل إبراز علاماتها التجارية، وتعزيز موقعها في الخارطة الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الامارات عموماً".

وأضاف كلبت: " تعتبر إمارة دبي مرجعاً عالمياً في جودة بنيتها التحتية، التي تعد هيئة الطرق والمواصلات جزءاً لا يتجزأ منها، وتمثل محطات مترو دبي واحدة من وسائل النقل الجماعي الرائدة في الإمارة لما تتميز به من موقع استراتيجي، ودور محوري في نقل مئات الآلاف من الركاب بشكل يومي. تشكل هذه الحقائق عاملاً رئيسياً لاستقطاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي دائما ما تبحث عن الاستثمار المجدي والعائد طويل الأمد، وهذا ما توفره مشاريع هيئة الطرق والمواصلات".

وصرح أشرف مفرح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أون باسيف: "أن شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعد خطوة من ضمن خطوات مستقبلية عديدة، التي تهدف إلى نشر استخدامات الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع، حيث تعد دبي واحدة من أكثر الوجهات استقطابا للجنسيات المتعددة من أرجاء الكرة الأرضية، إذ شهد العام 2022 وصول أكثر من 8 ملايين سائح إليها. لذا نحن نسعى لتقديم خدماتنا وهي الأفضل في فئتها، كما نسعى جاهدين للتميز والابتكار وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الذكية لركاب مترو دبي والجماهير العريضة في الدولة والعالم".

من جانبه أكد محمد نزال، الرئيس التنفيذي لقسم التسويق بشركة أون باسيف، على أن هذا التعاون المثمر والبناء سيساعد شركة أون باسيف على تقديم العديد من خدماتها الرقمية الذكية إلى المجتمع الإماراتي وسيكون بمثابة فرصة جيدة لتدعيم خدمات الذكاء الاصطناعي في الدولة لأن المترو يعتبر من أكثر وسائل التنقل الجماعي استخداماً في الإمارات وأن عدد مستخدميه في تزايد مستمر ووصل في الشهور الأولى من العام 2022 إلى أكثر من اثني عشر مليون مستخدم مما يعني أن هذه الشراكة تعكس نظرة أون باسيف التسويقية لخدمة جميع العملاء.

والجدير بالذكر أن الهيئة ستعمل اعتباراً من يناير الجاري وحتى مارس 2023 بتغيير اسم المحطة على اللوحات الخارجية والارشادية خارج وداخل المحطات، وفي الأنظمة الذكية والإلكترونية وتطبيقات الهيئة لمنظومة المواصلات العامة بالإضافة إلى تغيير الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة، لذا ننوّه لرواد مترو دبي الانتباه إلى التغيير في اسم المحطة على الوسائط المذكورة. وخلال الفترة أعلاه، بإمكان رواد مترو دبي طلب المساعدة من فرق العمل التابعة للهيئة في المحطات في حالة الحاجة لأي توضيح.

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