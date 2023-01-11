مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يستعرض نتائج «نافس» خلال عام 2022

المصدر: وام

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عقد مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية اجتماعه الأول للعام الحالي 2023 برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة في قصر الوطن في أبوظبي، حيث تمّت مناقشة نتائج برنامج "نافس"، بشأن تأهيل المواطنين و دعمهم وتمكينهم لشغل الوظائف في القطاع الخاص.

وأعلن المجلس أن عدد الوظائف التي تم شغلها في القطاع الخاص بدعم من برنامج "نافس" قد حقق نتائج فاقت التوقعات خلال عام 2022 حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص 70% بإجمالي بلغ أكثر من 50 ألف مواطن ، كما بلغ عدد الملتحقين في العمل في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج نافس أكثر من 28 ألفا و700 مواطن.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم المالي التي يوفرها " نافس" 32 ألفا و566 مواطنا إضافة إلى 1300 طالب وطالبة ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي و643 متدربا ضمن برنامج كفاءات.

وبلغ عدد الشركاء المسجلين في منصة "نافس" 7 آلاف و17 شركة، وتمّ عرض 17 ألفا و481 شاغراً وظيفياً عبر المنصة، إلى جانب توقيع 24 اتفاقية مع الشركاء الاستراتيجيين، منها 6 اتفاقيات مع جامعات مشاركة ضمن برنامج دعم القطاع الصحي، و4 اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين في القطاع شبه الحكومي للتعهد بتوفير أكثر من 11 ألف وظيفة عن طريق شركات التعهيد والموردين.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه أهم السياسات والقرارات التي تم إصدارها منذ انطلاق برنامج نافس والتي كان لها الأثر الكبير في الوصول للنتائج الأخيرة ومن أهمها: قرارات مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب مستهدفات التوطين وفرض مساهمات على المنشآت غير الملتزمة بتحقيق النسب المستهدفة وتحويلها إلى صندوق "نافس"، وإنشاء صندوق "نافس"، فضلا عن القرار المتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج "نافس" والقرار الصادر بشأن تعديل بعض أحكام وشروط أهلية وانتفاع برامج "نافس".

كما استعرض المجلس نتائج تطبيق نسب مستهدفات التوطين في القطاع الخاص عن العام 2022 والتي تتمثل برفع نسب التوطين بمعدل 2% من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفا، حيث حققت 8 آلاف و897 شركة نسب النمو المطلوبة، بينما بلغت قيمة المساهمات الإدارية الإجمالية المطبقة بحق الشركات التي لم تلتزم بتحقيق نسب النمو المطلوبة حوالي 400 مليون درهم.

واستعرض المجلس الآليات التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الكشف عن مخالفات سياسات التوطين ونتائج منظومة الرقابة والامتثال بشأن الالتزام بالتوطين في القطاع الخاص لعام 2022 ،حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم التأكد من وجود علاقة عمل صورية بناء على نتائج منظومة التحقيق والمتابعة 227 حالة، كما تم فرض غرامة إدارية بحق المنشآت المخالفة وتحويل 109 منشآت إلى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة و تم إحالة 20 منشأة مخالفة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها وإيقاف حق الانتفاع من برنامج "نافس" لعدد 130 مواطنا ؛ وجاري اتخاذ الإجراءات بشأن استرداد المبالغ.

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الدراسات والخطط الاستراتيجية التي قام بإعدادها المجلس خلال 2022 والتي من أهم نتائجها خطط العرض والطلب لسوق العمل 2022 -2026 و أهم القطاعات الأكثر جاذبية لتركيز جهود التوطين فيها، بالإضافة إلى أهم المبادرات و السياسات المقترح العمل عليها خلال 2023 لدفع عجلة التوطين في القطاع الخاص بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

كما استعرض مجلس الإدارة أهم نتائج المرحلة الأولى من حملة " نافس .. على طريقتك" والتي تهدف إلى إبراز أهم قصص النجاح وتغيير المفاهيم حول بيئة العمل والفرص المطروحة في سوق العمل الخاص حيث تم مشاركة أكثر من 101 قصة نجاح خلال 2022 من خلال وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي.

واعتمد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال اجتماعه مستهدفات التوطين في القطاع الخاص لعام 2023 والتي تصب في زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتشجيع وزيادة أعداد المواطنين المشاركين في المبادرات والبرامج بما يساهم بشكل مباشر في زيادة التوظيف في ضوء التزام الشركات المستهدفة بتحقيق نسبة توطين المستهدفة لعام 2023.

كما اعتمد مجلس الإدارة إطلاق "مجلس شباب نافس" تحت إشراف ورعاية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بهدف إيجاد منصة للتواصل المستمر مع فئة الشباب في القطاع الخاص، وليتمكن الشباب من المساهمة في دعم برنامج "نافس" من خلال المشاركة في المبادرات والحلقات الحوارية ومشاركة قصص النجاح والإنجازات التي تحققت في القطاع الخاص بهدف تغيير المفاهيم، والاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم وأفكارهم الإبداعية في إعداد وتصميم وتوجيه مشاريع ومبادرات وبرامج جديدة، وتحديد التحديات التي تواجه الشباب في العمل في القطاع الخاص واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها.

واعتمد مجلس الإدارة أيضا النموذج التشغيلي الجديد لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتمكين المجلس من القيام بدوره المطلوب للمرحلة القادمة والاستمرار في متابعة أداء تنفيذ برامج نافس بالإضافة إلى دوره الاستراتيجي في إعداد ومتابعة السياسات والأنظمة والشراكات والدراسات والتقارير الاستراتيجية المتعلقة بعمل المواطنين في القطاع الخاص و حملات تغيير المفاهيم.

حضر الاجتماع كل من .. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم و معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد و معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين و معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب و معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وفي هذا الصدد أشار سعادة غنام المزروعي، إلى أنّ المجلس يسعى إلى ترجمة توجهات القيادة الرشيدة من خلال الهدف الأسمى والمتمثل في تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين للعمل في القطاع الخاص وحث الشركات على طرح وظائفها من خلال منصة نافس.

وأكد رضا مجلس الإدارة عما تحقق من نتائج حتى الآن .. مشيرا إلى أن المجلس يسعى لتحقيق المزيد من النتائج والإنجازات بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، إلى جانب تعاون وتفهم الشركات في القطاع الخاص والتي كان لها دور فيما وصلنا إليه من إنجازات.

وأشار سعادته إلى أن مجلس شباب نافس الذي أعلن مجلس الإدارة عن إطلاقه سيكون فرصة لسماع رأي الشباب في برامج ومبادرات نافس وتلقّي مقترحاتهم والوقوف على أية معوقات قد تواجههم.

وقال إن المجلس سيكثف جهوده خلال الفترة المقبلة على إعداد و تطوير السياسات والخطط والدراسات الاستراتيجية إضافة إلى متابعة سير تطبيق برامج نافس ووتيرة توظيف المواطنين ومنحهم الفرصة للعمل في وظائف تتلاءم مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم، وقادرة على تلبية المتطلبات المستقبلية بما ينسجم مع المرحلة المقبلة وما ستشهده الدولة من تطور في مختلف المجالات.

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