العويس: يمكن للمنشآت الصحية المغلقة فتح أبوابها بعد إزالة المخالفة وإصدار ترخيص جديد

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إنه في حال إصدار الجهات المعنية، قراراً بالإلغاء النهائي أو سحب ترخيص عمل إحدى المنشآت الخاصة، لوجود مخالفات وفقاً للقانون، فإن لتلك المنشأة الحق في إعادة فتح أبوابها أمام الجمهور حال استيفائها لكافة الشروط المقررة، على أن يتم ذلك بناء على إجراءات جديدة بإصدار رخصة جديدة فقط.

وأفاد وزير الصحة ووقاية المجتمع اليوم خلال الجلسة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، بأن جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار الرخص الصحية للمنشآت الصحية الخاصة، تتم بحسب اشتراطات محددة يتم على إثرها منح المنشآت رخص تشغيل حال التزامها الكامل، وفي حال المخالفة فإن الجهات المعنية، تتولى مهام النظر ومراجعة كافة الممارسات المتعلقة بالمخالفة، ومن ثم إصدار العقوبة التي تتناسب مع طبيعة المخالفة.

وأوضح بأن العقوبات تتضمن إمكانية اصدار الجهات المعنية قرارات بالإلغاء الجزئي للمنشئة والتي يتم على إثرها إغلاق قسم محدد من المنشآت الصحية الخاصة مع استمرارية تقديم باقي الأقسام للمهام الموكلة إليها.

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