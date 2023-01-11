وزير الخارجية الغامبي يشيد بإنجازات "الشؤون الإسلامية والأوقاف"

المصدر: وام

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أشاد معالي الدكتور مامادو تنغارا، وزير خارجية جمهورية غامبيا بإنجازات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتمكّنها من تسخير التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لإيصال خدماتها للمجتمع.

وأعرب معاليه - خلال زيارته لمقر الهيئة - عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة .. مثمنا التواصل والعلاقات الراسخة والوثيقة بين الدولتين والشعبين الصديقين.

من جهته رحب سعادة محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالوزير والوفد المرافق له الذي ضم سعادة فافا سانيانج، سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة ، وشكرهم على الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات الممتدة بين البلدين قيادة وشعبا، مؤكدا حرص الهيئة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بإيصال القيم الإنسانية التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام.

وقدم سعادته للوزير عرضا عن إنجازات الهيئة واستراتيجيتها في تحقيق رسالتها محلياً وعالمياً مستعينة بأرقى الوسائل التي تمكنها من إيصال خدماتها لكل الشعوب بالعديد من اللغات عبر منصاتها التواصلية المختلفة، مؤكدا على الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة للدولة، الأمر الذي مكّنها من مواكبة الحضارة ومسايرة متغيرات العصر.

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