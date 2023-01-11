عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً ووزير خارجية ماليزيا القضايا ذات الاهتمام المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السيناتور الدكتور زمبري عبد القادر بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في ماليزيا.

وأعرب سموه - خلال اتصال هاتفي - عن تمنياته للوزير بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، مشيداً بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار عقود.

كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع عبد القادر من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا في المجالات كافة.

جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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