منصور بن زايد يبحث العلاقات المصرفية مع محافظ «المركزي الإيراني»

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس في قصر الوطن، محمد رضا فرزين، محافظ «البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية». وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل دعمها وتطويرها خصوصاً في المجالات المالية والمصرفية.

حضور

حضر الاجتماع معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي.

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