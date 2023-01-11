«مورو» يدخل غينيس كأكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: دبي - وائل نعيم

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دخل مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، حيث تبلغ مساحة المنشأة 16.031.925 متراً مربعاً.

أعلن ذلك المكتب الإعلامي لحكومة دبي في حسابه الرسمي على «تويتر».

ابتكار

ويعمل مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» على تعزيز الابتكار والإبداع من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول متكاملة ومتطورة لشركاء الهيئة من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويعتبر مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالمياً حيث يقدم حلولاً استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية، ويُعد المركز الأكثر موثوقية في الفضاء الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات، وتوفر «مورو» قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة العملاء وتقدم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للقطاعين الخاص والحكومي على حد سواء.

وتم تأسيس مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» لتلبية الحاجة لوجود مركز بيانات مُبتكر يسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي، ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات من خلال تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وبالتالي تقليل البصمة الكربونية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتعد شركة مركز حلول البيانات المتكاملة «مورو» إضافة نوعية للبنية الرقمية لدولة الإمارات من خلال ما تقدمه من حلول ومنصات وتقنيات متطورة تلبي احتياجات المستقبل، تحقيقاً لأهداف مبادرة (دبي 10X) الرامية للانتقال بإمارة دبي نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي.

بنية رقمية

وتسهم البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها «مورو» في دعم التحول الرقمي لشركاء هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال توفير حلول ذكية ومبتكرة تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وإعداد السياسات وتنفيذ الخطط والمبادرات الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، للمساهمة معاً في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والوصول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات المستقبلية، لتكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.

خدمات

وتتماشى خدمات «مورو» مع مبادرة دبي 10X، وتحظى شركة «مورو» بدعم كافة الجهات المعنية، وهو ما يضمن التزامها الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والامتثال للمتعاملين، وتسهم في جعل دبي أذكى مدينة في العالم.

وتوفر شركة «مورو» الجيل القادم من الخدمات الرقمية والسحابية، وتلعب دوراً محورياً في دعم رحلة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها من خلال إنشائها لأحد أكثر مراكز البيانات تميزاً وابتكاراً في المنطقة.

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