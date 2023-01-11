سفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية يطلعون على مستجدات «آيدكس ونافدكس 2023»

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع اجتماعاً مع مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الرسمية والملحقين العسكريين لدى الدولة لإطلاعهم على المستجدات وأحدث التطورات في معرضي (آيدكس ونافدكس 2023) ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب، واللذين سيعقدان في الفترة من 20 وحتى 24 فبراير 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنظم مجموعة أدنيك النسخة السادسة عشرة من معرض «الدفاع الدولي (آيدكس 2023)»، والنسخة السابعة من معرض «الدفاع البحري (نافدكس 2023)» بالتعاون مع وزارة الدفاع بدولة الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على المبادرات، وآخر الاستعدادات التي اتخذتها مجموعة أدنيك لانطلاق الدورة المقبلة من هذا الحدث العالمي، والتي تتزامن مع مرور 30 عاماً على انطلاق معرض «آيدكس» و12 عاماً على انطلاقة معرض «نافدكس» باحتسابهما الأكبر من نوعهما على المستوى العالمي لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات التي طورتها شركات الصناعات الدفاعية في جميع أنحاء العالم.

حضر اللقاء اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وعدد من أعضاء اللجنة وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية.

وقال اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي: «يحظى معرضا ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس ونافدكس 2023 باهتمام قيادتنا الرشيدة التي تضع تطوير الصناعات الوطنية، ومنها الدفاعية، على سلم أولوياتها كجزء لا يتجزأ من رؤيتها المستقبلية، وذلك ضمن تطلعاتها الرامية لمواصلة التنمية الشاملة والمستدامة في الخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف: لعل أهم ما يميز هذه الدورة التي ستكون استثنائية بكل المقاييس احتفالنا بمرور 30 عاماً على انطلاق معرض (آيدكس) الذي أسهم على مدار ثلاثة عقود في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في خريطة الصناعات الدفاعية العالمية، وإنني على ثقة بأن الدورة المقبلة لمعرضي آيدكس ونافدكس ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما ستكون ناجحة بالمقاييس كافة، وذلك بتضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية لإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال: نحن نتطلع قدماً للترحيب بالعالم أجمع في إمارة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أرض التسامح ووطن التعايش.

قصة نجاح

من جهته، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: تأتي هذه الدورة الاستثنائية والأكبر في تاريخ الحدث لتجسد قصة نجاح استمرت على مدار 30 عاماً لمعرض «آيدكس» و12 عاماً لمعرض «نافدكس، اللذين شكلا ركيزة أساسية في جهود مجموعة أدنيك لدعم التنوع الاقتصادي، وتوفير الفرص التي تسهم في تطوير القطاعات، وساهما على مدار 30 عاماً بدور محوري في تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية وفي ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة لكبرى الفعاليات، ناهيك عن دورهما في توفير منصة مثالية للشركات العالمية لتعزيز حضورها ووجودها في الأسواق الإقليمية.

ولفت إلى أن الدورة المقبلة من المعرضين ستشهد مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية، وستحظى بحضور وفود رسمية رفيعة المستوى، وقد وضعنا في مجموعة أدنيك جميع الخطط التي تضمن تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي ختام كلمته، توجه الظاهري بالشكر لوزارة الدفاع واللجنة العليا المنظمة والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على دعمهم في إنجاح هذا الحدث.

منصة عالمية

يوفر معرضا (آيدكس ونافدكس 2023) منصة عالمية لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد الشراكات بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية.

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