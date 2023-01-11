شراكة بين «مبادلة» و«ريزيلينس» لتصنيع الأدوية الحيوية في الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت كل من شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، وشركة «ناشونال ريزيلينس إنك» «ريزيلينس»؛ شركة تصنيع الأدوية المتقدمة تكنولوجياً، والتي تعمل على توفير الأدوية الحيوية المتطورة على أوسع نطاق عالمي، عن توقيع اتفاقية لتطوير وتعزيز قطاع صناعة الأدوية الحيوية في أبوظبي عبر تأسيس منشأة جديدة في الدولة لتصنيع الأدوية الحيوية.

ريادة

وبموجب الاتفاقية، ستقوم مبادلة بتأسيس المنشأة في أبوظبي في حين ستقوم شركة «ريزيلينس» بإدارة المنشأة وتصنيع الأدوية واللقاحات الحيوية فيها والمستخدمة في علاج الأمراض المعقدة مثل السرطان، والأمراض المعدية، والالتهابات، واضطرابات المناعة الذاتية واللقاحات الخاصة بمكافحة الأوبئة. وستكون هذه المنشأة الإماراتية الأولى لصناعة الأدوية واللقاحات الدوائية لعلاج الأمراض المعقدة في المنطقة.

وسيوظف الطرفان قدراتهما لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. وبصفتها مستثمراً استراتيجياً، ستركز مبادلة على تسريع جهود التنويع الاقتصادي بتوظيف القدرات الصناعية لشركة ستراتا للتصنيع؛ والتي تمتلك خبرات كبيرة في تصنيع أجزاء رئيسية وهامة من هياكل الطائرات، كما ستعزز قطاع صناعة الأدوية واللقاحات الحيوية عبر المبادرات التي أطلقتها الدولة مثل «ائتلاف الأمل»؛ الشراكة العالمية التي تقودها أبوظبي، لتشغيل وإدارة إحدى أكبر سلاسل التوريد الخاصة بإيصال الإمدادات الدوائية إلى جميع الأسواق العالمية.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود «مبادلة» الهادفة إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في الدولة، حيث تقود جهود تطوير هذا القطاع، وخاصة تطوير صناعة الأدوية واللقاحات الحيوية، بالإضافة إلى بناء قدرات وطنية، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني من خلال الابتكار والشراكات التي تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

وتأتي الاتفاقية بعد الاندماج الأخير بين «مبادلة للرعاية الصحية» و«شركة جي 42 للرعاية الصحية» وتأسيس شركة رعاية صحية تكنولوجية جديدة ومتكاملة تعد الأولى من نوعها في المنطقة لإحداث نقلة نوعية في عالم الرعاية الصحية.

وشهد توقيع الاتفاقية مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، وتم التوقيع بين كل من بدر سليم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية في قطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، وراهول سنغفي، الرئيس التنفيذي لشركة «ريزيلينس».

ابتكار

وقال العلماء: نحرص في مبادلة على الاستثمار في الابتكار، منطلقين من قناعتنا الراسخة بأن جهودنا في تعزيز منظومة صناعة الأدوية الحيوية في أبوظبي سيساهم في بناء اقتصاد وطني متطور ومستدام قائم على المعرفة. وسنقوم من خلال الاتفافية بتطوير المزيد من فرص النمو لصناعات الأدوية واللقاحات الحيوية في الدولة.

كما سنقوم مع شركاتنا وشركائنا العالميين بتأسيس هذه المنشأة العالمية لتأمين سلسلة الإمداد في المنطقة انطلاقاً من إمارة أبوظبي. ومن جانبه قال سنغفي: ستقوم شركة «ريزيلينس» بتوفير تقنيات التصنيع والتكنولوجيا والخبرات التشغيلية في منشأة «ريزيلينس أبوظبي»، وستعمل على دمج هذه المنشأة في شبكة مرافقها العالمية. وستكون منشأة أبوظبي أول منشأة لشركة «ريزيلينس» خارج أمريكا الشمالية، وستركز على توفير إمداداتها لبقية أرجاء العالم.

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