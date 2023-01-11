محمد بن راشد: دبي لا تنافس إلا نفسها

المصدر: دبي - البيان

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كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في قصر زعبيل بدبي أمس، مركز شرطة المرقبات، أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف 6 نجوم.

ونشر سموه أمس في حسابه عبر «تويتر»: كرمنا اليوم «مركز شرطة المرقبات»، أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف الـ 6 نجوم، المركز يدار بالذكاء الاصطناعي، وأنجز أكثر من 100 ألف معاملة، ويقدم خدماته بـ7 لغات. وحقق نسبة رضا للجمهور 99.8%، وزمن استجابة للحالات الطارئة دقيقة ونصف فقط.. هذه دبي التي لا تنافس إلا نفسها.

وحضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يوليه سموه من دعم ورعاية للمنظومة الأمنية، وحرص سموه على إمدادها بكافة المقومات التي تمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.

ريادة

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات الابتكارية والذكية والريادية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية تنافسية تستشرف المستقبل، لافتاً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق توجهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي إلى بوابة للعبور نحو المستقبل، بالسعي الدائم للمنافسة لتقديم أفضل الخدمات وتوفير بيئة محفزة للإبداع والتميز.

بدوره، قال اللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات الذكي، أن المركز الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الخامس من نوفمبر عام 2019، يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز ذكي في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة دون تدخل بشري.

وأوضح أن المركز يقدم 27 خدمة ذكية بالكامل بنسبة 100% إلى أفراد الجمهور وبـ7 لغات، وأنجز المركز أكثر من 100 ألف معاملة، كما أسهم المركز في رفع مستوى التغطية الأمنية في منطقة المرقبات بنسبة 100% عبر إعادة توزيع الموارد البشرية في منطقة الاختصاص، وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة وصولاً إلى دقيقة ونصف.

لافتاً إلى أن المركز حصل أيضاً على نسبة 99.8% في نسبة رضا الجمهور، ونسبة 96.5% كأفضل بيئة صديقة لأصحاب الهمم، وقام بزيارته منذ تدشينه 105 وفود من مختلف دول العالم للتعرف على هذه التجربة الرائدة.

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100

ألف معاملة أنجزها المركز

7

لغات يقدمها المركز

99.8 %

رضا الجمهور عن خدماته

90

ثانية زمن الاستجابة للحالات الطارئة

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