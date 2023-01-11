فرق عمل لاحتواء آثار مياه الأمطار على الطرق الاتحادية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تواصل فرق عمل «وزارة الطاقة والبنية التحتية» العمل الميداني لاحتواء آثار الأمطار التي هطلت بكميات كبيرة على مختلف مناطق الدولة، وتسببت بحدوث تجمعات للمياه على الطرق الاتحادية، حيث استجابت الوزارة بسرعة مع جميع البلاغات الطارئة التي وصلتها بشأن أي تداعيات حدثت بتحرك سريع.

وشكلت الوزارة فرق طوارئ موزعة على الطرق الاتحادية في المناطق الشمالية، بهدف العمل الفوري على تصريف مياه الأمطار وإزالة الرمال عن الطرقات، وتوفير الآليات والمضخات لسحب ونقل المياه المتجمعة.

وانحصرت الأضرار التي حدثت خلال المنخفض الجوي التي تعرضت له الدولة في بعض الأمور البسيطة مثل تجمعات المياه البسيطة، والتي لم تؤثر على الحركة وجاهزية هذه الطرق، فيما تواجدت فرق عمل الوزارة بالميدان بشكل سريع لمتابعة الوضع عن كثب.

وتتمتع البنية التحتية في الدولة بجاهزية كبيرة لمواجهة الأحوال الجوية السيئة، خصوصاً أن الوزارة مستعدة بشكل كبير للتحرك سريعاً والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية بالتنسيق مع السلطات المحلية في كل الإمارات.

متابعة

وتوجد متابعة حثيثة لمتابعة كل المحاور والطرق الاتحادية للتأكد من جاهزيتها، خصوصاً في المناطق التي لها طبيعة جغرافية خاصة، مثل الأودية والمناطق المنخفضة، حيث إن الوزارة تبادر إلى التعامل مع هذه الحالات، من خلال توجيه سيارات شفط المياه لسحبها بشكل سريع، حيث يكون التحرك سريعاً، وذلك للتسهيل على مستخدمي هذه الطرق وتعزيز السيولة المرورية فيها.

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