«مصدر» توقع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة نظيفة في قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، أمس، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة في جمهورية قيرغيزستان لتطوير سلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة في قيرغيزستان بقدرة 1 جيجاواط، بدءاً بتطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاواط.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل إبرايف تالايبيك أوموكيفيتش، وزير الطاقة في جمهورية قيرغيزستان، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر». ومن المخطط أن تدخل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط حيز التشغيل في عام 2026.

طلب

وقال إبرايف تالايبيك أوموكيفيتش، وزير الطاقة في جمهورية قيرغيزستان: «يواجه نظام الطاقة الحالي في قيرغيزستان تحديات تتمثل بالقدرة على تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء من قبل جميع فئات المستهلكين من خلال الاعتماد على الموارد الحالية المتوفرة.

وفيما تتمتع قيرغيزستان بإمكانات جيدة للطاقة الشمسية فإن تنفيذ مشاريع محطات الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1 جيجاواط سيسهم في ضمان أمن الطاقة في البلاد، كما سيسهم نشر أنظمة الطاقة المتجددة على نطاق واسع في تحسين فرص العمل وظروف المعيشة وإمدادات الطاقة للسكان، والحد من الفقر في المناطق الريفية، وتحسين مستوى التعليم، فضلاً عن إدخال التقنيات الحديثة إلى البلاد.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: سنعمل على توظيف خبراتنا الواسعة التي اكتسبناها بالعمل ضمن منطقة آسيا الوسطى من أجل دعم تحقيق أهداف جمهورية قيرغيزستان الخاصة بالطاقة النظيفة. وتتميز قيرغيزستان بوفرة مصادر الطاقة الشمسية لديها، وإن مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط هو مجرد البداية للعديد من المشاريع التي تدعم الدولة لبلوغ أهدافها المرتبطة بالحد من الانبعاثات بالتوازي مع تعزيز مصادر الطاقة النظيفة وأمن الطاقة.

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